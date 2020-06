UEFA: "Komende interlands zijn wellicht zonder fans"

Maandag voorspelde Tim Meyer de manier waarop interlandvoetbal de komende maanden zal gespeeld worden. Hij verwacht dat de Nations Leaugue en vriendschappelijke interlands achter gesloten deuren zullen worden gespeeld.

"De situatie voor interlandvoetbal is veel ingewikkelder dan voor de nationale competities", zegt Meyer. Bij nationale competities blijven spelers immers in één land, terwijl bij internationale matchen moet worden gekeken naar lokale wetgeving en de beschikbaarheid van laboratoria.

Een definitieve uitspraak is er nog niet, maar volgens Meyer zal de UEFA snel met een beslissing komen. Hij voegde er nog aan toe dat alle landen die onder de UEFA vallen veplicht zullen zijn de regels van de overkoepelende Europese voetbalfederatie te volgen.

Meyer is niet de eerste de beste. Zo leidde hij de werkgroep die het protocol voor de Bundesliga opstelde, wat later de blauwdruk werd voor de heropstart in de andere competities. "Maar dat kun je niet een heel seizoen volhouden. Bij de start van de competities zal het dan ook anders moeten."