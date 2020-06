Trossard voor United: "Wan-Bissaka was mijn lastigste tegenstander"

Brighton & Hove hernam de competitie met een overwinning tegen Arsenal en een gelijkspel tegen Leicester City. Morgen wil de Engelse club die positieve lijn doortrekken met een derde thuisoverwinning op een rij tegen Manchester United. De vorige twee seizoenen won Brighton & Hove met 1-0 en 3-2.

De mannen van Ole Gunnar Solskjaer zijn in vorm. "Ze spelen erg goed. Ze hebben enkele grote namen en hun grootste kracht is hun snelheid en balvaardigheid."

Trossard vreest vooral rechtsachter Aaron Wan-Bissaka. "Hij is mijn sterkste tegenstander tot nu toe. Hij heeft van alles een beetje. Hij is sterk, snel en goed met de bal."

Toch gelooft de ex-Genk-aanvaller in de kansen van zijn ploeg. "We geloven erin dat we van eender wie punten kunnen afsnoepen. De match tegen Arsenal was daar een voorbeeld van."