Thomas De Gendt traint in Calpe: "Het WK? Ik werd al die jaren al vergeten"

Even was er wel de vrees die iedere ouder kent. “Papa, is dit Spanje?”, vroeg Timo, het zoontje van De Gendt, toen ze Parijs nog niet voorbij waren.

De Gendt wil zo lang mogelijk in zijn kleine bubbel blijven, daarom was het een nachtje doorbijten. Gelukkig hebben de kinderen rustig geslapen onderweg, zodat de tocht al bij al meeviel.

"Begin augustus op 95 procent en die vorm 3 maanden vasthouden"

De voorbije periode was heel anders dan anders. Met zijn goede vriend en ploegmaat Tim Wellens bleef het contact noodgedwongen beperkt tot Facetime.

Nog nooit was De Gendt zo lang bij zijn gezin als de voorbije maanden. Even moest hij zijn plaatsje zoeken in het huishouden, maar eens hij dat had gevonden, was het een meevaller. “Ik heb geen schrik meer voor het zwarte gat na mijn carrière."

Al wil dat niet zeggen dat hij aan stoppen denkt, maar De Gendt heeft genoten van het samenzijn met zijn vrouw en kinderen. Misschien kan hem dat tijdens het komende seizoen een mentale voorsprong geven.

In Calpe kan De Gendt zich voorbereiden zoals hij het graag doet, in zijn eentje. “Ik wil begin augustus op 95 procent van mijn topvorm staan en die vorm wil ik drie maanden vasthouden. Dat is me vroeger ook gelukt.”

Voor De Gendt begint het seizoen met de Ronde van Polen (5 tot 9 augustus), daarna is er de Ronde van Wallonië (16 tot 19 augustus) en dan hoopt hij te pieken in de Tour. Daarna volgt ook nog de Vuelta.

De klassiekers laat hij links liggen. Hopen op een selectie voor het wereldkampioenschap doet hij niet meer. “Ik ben al die jaren al vergeten, waarom zou het nu anders zijn?”, vraagt hij zich af.