In DNA Nys liet Thibau Nys geregeld merken dat zijn crossfiets hem meer interesseerde dan zijn schoolboeken. Nys junior kan van zijn grote passie nu echt zijn belangrijkste bezigheid maken, want de wereldkampioen bij de junioren mocht vandaag zijn diploma in ontvangst nemen. "En plots is hij afgestudeerd. Trotste papa", schrijft vader Sven op Instagram.