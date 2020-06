Slechte timing: niets lijkt nog binnenskamers te blijven bij Barcelona

Niemand moet Lionel Messi nog vertellen dat elke beweging die hij maakt wordt geregistreerd door camera's in Spanje. Het is dan ook moeilijk te geloven dat hij niet wist dat er veel te doen zou zijn over de manier waarop hij assistent Eder Sarabia ostentatief negeerde in de laatste match tegen Celta de Vigo. (zie video).

Er was ook een incident tussen Messi en technisch directeur Abidal over een interview dat Abidal gaf. Slechte signalen, maar dat het gerommel nu ook het veld bereikt, is op 6 speeldagen van het einde sportief nog veel gevaarlijker.

Bartomeu werd ervan beschuldigd om social media-bedrijven te betalen om hem in een goed en bepaalde spelers als Messi en Piqué in een slecht daglicht te stellen.

Het is al wat geweest dit seizoen bij Barcelona. Zes bestuursleden stapten zelf op omdat ze zich niet konden vinden in het beleid van voorzitter Josep Bartomeu.

Hoe lang houdt Setién dit vol?

Het gedrag van Messi tegenover de vaste T2 van trainer Quique Setién werd nog meer uitvergroot door verklaringen na de match van zijn beste vriend in de selectie, Luis Suarez. Suarez zei dat het de taak van de staf is om te analyseren waarom de ploeg op verplaatsing punten blijft verliezen. Een openlijke sneer.

Het zou volgens Spaanse media na het gelijkspel op Celta de Vigo tot een discussie zijn gekomen tussen de spelers en staf. En trainer Setién ontkende dat ook niet op maandag in een persmoment. "Het gaat om kleine incidenten en ik vind ze niet heel belangrijk. We zitten in een circus waarbij iedereen olie op het vuur gooit als we niet winnen."

"In het algemeen is de sfeer in de ploeg goed. We zijn het niet over alles eens, maar er zijn geen problemen die groot genoeg zijn om er iets van te maken."

Setién voegde er nog aan toe "dat hij geen probleem heeft om toe te geven dat Barcelona een niveau is dat hij als trainer niet gewoon is en dat hij in een leerproces zit." Een gevaarlijke uitspraak, want het is geen geheim dat iemand met veel aanhang in Catalonië op zijn job aast.