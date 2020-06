PSG verlengt contracten van onder meer Thiago Silva tot het einde van het seizoen

Morgen lopen heel wat spelerscontracten definitief af, maar aangezien verschillende voetbalcompetities nog niet afgesloten zijn, staat de wereldvoetbalbond FIFA tijdelijke contractverlengingen toe.

Spelers en clubs moeten zelf een akkoord bereiken, maar een nieuwe werkgever kan dat plaatje nog wat complexer maken.

Zo heeft Thomas Meunier al een transfer versierd naar Borussia Dortmund, maar de Duitsers lieten gisteren een opening aan Meunier en PSG om hun scheiding toch nog even uit te stellen.

Of de Rode Duivel en PSG een akkoord zullen bereiken, is nog niet duidelijk. De Franse topclub meldt wel al witte rook in de dossiers van verdediger Thiago Silva, aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting en doelman Sergio Rico.

Zij verlengen tot het einde van dit seizoen en zijn zo inzetbaar in de finales van de Coupe de France (24 juli tegen Saint-Etienne), de Coupe de la Ligue (31 juli tegen Lyon) en de Final 8 van de Champions League (van 12 tot 23 augustus in Lissabon).

Sportief directeur Leonardo had enkele weken geleden al laten verstaan dat Thiago Silva zou vertrekken na dit seizoen, net als Edinson Cavani en Thomas Meunier. Over de spits en verdediger werd in dit communiqué met geen woord gerept.