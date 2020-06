Olympiakos kroont zich voor de 45e keer tot kampioen van Griekenland

Op het veld van AEK Athene zetten Youssef El-Arabien en Mady Camara Olympiakos voor de rust op rozen (0-2). AEK maakte nog de aansluitingstreffer dankzij Sergio Araujo, maar verder dan 1-2 geraakte het niet.



Met nog 6 speeldagen voor de boeg heeft Olympiakos een onoverbrugbare kloof geslagen van 19 punten op eerste achtervolger PAOK Saloniki, vorig jaar nog kampioen.

AEK is 3e met een punt minder dan PAOK. Panathinaikos staat 4e op 12 punten van PAOK en op liefst 31 punten van rivaal Olympiakos.

Dankzij de titel is Olympiakos rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Dit seizoen is de club uit Piraeus ook nog actief in de Europa League (tegen Wolverhampton).