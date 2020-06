Nieuwe vacature bij KRC Genk: word de eerste 'chief cleaning officer'

Begin augustus begint normaal gezien het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League en KRC Genk zal vanaf dan bij uitwedstrijden uitpakken met een nieuwe kracht: een chief cleaning officer.

Die moet over de hygiëne waken tijdens de verplaatsingen. "Als we op verplaatsing spelen, dan doen we er alles aan om het stadion netjes achter te laten. Dat geldt zowel voor onze supporters als voor onze spelers", zegt commercieel directeur Stephan Poelmans.

"Sinds de uitbraak van het coronavirus wint hygiëne alleen maar aan belang. Onze chief cleaning officer zal de bezoekende kleedkamer kuisen en ontsmetten en zodra supporters weer toegelaten zijn zal hij ook verantwoordelijk zijn voor het opruimen van het bezoekersvak."