Nieuwe positieve test op PGA Tour doet golfers nadenken over hun gedrag

Harris English is de vijfde golfer op de PGA Tour die een positieve coronatest heeft afgeleverd. Eerder moesten ook de Amerikanen Denny McCarthy, Cameron Champ, Nick Whatney en de Zuid-Afrikaan Dylan Fritelli na een positieve test in quarantaine.

Ook de caddies van topspelers Brooks Koepka en Graeme McDowell zijn besmet met het coronavirus. Beide spelers trokken zich meteen terug uit het toernooi van afgelopen weekend.

Na de eerste toernooien in Texas en South Carolina kwamen heel wat berichten over spelers en caddies die het niet te nauw namen met de coronaregels. Zo mochten enkel golfers hun eigen clubs aanraken, maar werd die regel niet gevolgd. En in Texas waren er ook gezamenlijke etentjes van de caddies.

Voorlopig worden er geen toernooien afgelast. Sinds de eerste positieve test worden de regels beter nageleefd. "Het heeft me doen nadenken over hoe ik me gedraag op en rond de golfbaan", zei Webb Simpson. "Ik probeerde voorzichtig te zijn, maar het kon beter." Simpson won in South-Carolina, maar trok zich terug uit de volgende toernooien na een positief geval in zijn familie.