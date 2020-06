Newcastle-trainer grapt: "De Bruyne blijft hier en komt voor ons spelen"

Guardiola: "De Bruyne neemt nu onze penalty's"

Manchester City won gisteren zijn kwartfinale tegen Newcastle. Kevin De Bruyne zette zijn ploeg op de juiste weg met een goal vanaf de stip. Is hij nu de nieuwe penaltynemer voor City? "We hebben daar echt mee geworsteld. We hebben dit seizoen al 5 of 6 penalty's gemist en dat heeft ons al veel punten gekost", vertelde trainer Pep Guardiola achteraf.

"Maar nu neemt Kevin De Bruyne die verantwoordelijkheid op zich. Dat hebben we nodig. Hij is zo belangrijk met zijn zelfvertrouwen en rustige persoonlijkheid. Hij heeft sinds de heropstart al veel gescoord dus ik hoop dat hij dit niveau nog lang kan vasthouden."