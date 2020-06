Meesseman krijgt in VS meteen cadeautje: WNBA-kampioenschapsring

Het had heel wat voeten in de aarde, maar Emma Meesseman is enkele dagen geleden dan toch naar de VS kunnen vertrekken. Na een stageperiode zou het nieuwe WNBA-seizoen eind juli moeten aanvatten: 24 juli is de voorlopige richtdatum voor de 12 teams.

De Mystics zijn de regerende kampioen en in de Amerikaanse basketbalcompetities hoort daar een kampioenschapsring bij. Meesseman en haar ploegmaats kregen hun exemplaar gisteren tijdens een kleine ceremonie. De unieke ring telt maar liefst 120 diamanten, 35 robijnen en 23 saffieren.

Kim Mestdagh keert dit seizoen niet meer terug, maar volgde de ceremonie thuis via Zoom.