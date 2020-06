Mbokani focust zich op bekerfinale: "Antwerp is mijn familie, daarom heb ik verlengd"

Mbokani sloot na zijn contractverlenging aan bij de rest van de club op stage in Duitsland. "Het is heel leuk om mijn ploegmaats terug te zien van vorig jaar. Dat zijn echt vrienden." Ook zijn nieuwe coach Ivan Leko maakte meteen een goeie indruk. "Ik merk meteen dat hij een goeie coach is. Hij praat veel met de spelers en is tactisch sterk. We hebben ook al even gesproken."

"Mijn doel voor dit seizoen is om te blijven winnen en om te scoren", vertelt de topschutter van de Jupiler Pro League. "Het is nog vroeg om het al over het seizoen te hebben, eerst is er voor ons die bekerfinale. Dat is ook een van de doelen. Daarna zien we wel."

"Ik ben heel blij dat ik nog eens verlengd heb bij Antwerp. Ik wou graag in België blijven omdat ik de competitie ken. En Antwerp ken ik heel goed want ik heb hier al twee seizoen gespeeld. Iedereen kent mij en ik kan het met iedereen goed vinden. Antwerp is zoals mijn familie."