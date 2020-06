Mauri Vansevenant telt af naar profbestaan: "Ronderenner? Ik moet nog veel groeien"

Mauri Vansevenant vierde op 1 juni zijn 21e verjaardag en op 15 juli staat hij voor een nieuwe mijlpaal: het Belgische klimtalent wordt dan prof bij Deceuninck-Quick Step. Met Remco Evenepoel moet hij een van de vaandeldragers van de Belgische ploeg worden. "Het is ongelofelijk hoe sterk Remco is."

Mauri Vansevenant brak vorig jaar helemaal door met zijn eindzege in de Giro Valle d'Aosta, een zeer prestigieuze rittenkoers in het beloftecircuit. Het leverde de zoon van ex-renner Wim Vansevenant prompt een profcontract op bij Deceuninck-Quick Step. Vansevenant zou de eerste helft van 2020 nog wat rijpen bij de beloften, maar het coronavirus heeft daar natuurlijk anders over beslist. "Ik heb dit seizoen nog 2 koersen gereden bij de beloften. Ik had me graag nog eens bewezen bij de beloften, om te tonen dat ik het waard was. Het is jammer dat ik op zo'n manier afscheid moet nemen, maar ik kijk vooruit", legt Vansevenant uit aan Sporza. "Het is een moeilijke periode voor iedereen geweest, maar ik kon deze periode zonder koersen opvangen met mijn schoolwerk. Ik heb me niet verveeld en kon mijn dagen vullen."

"Ik moet nog groeien en veel bijleren"

Na zijn eindzege in de Italiaanse rittenkoers kreeg Mauri Vansevenant al heel snel het etiket van "ronderenner" opgekleefd, een label dat in het Belgische peloton eerder zeldzaam is. "Ik moet nog veel groeien, maar ik hoop dat ik mijn plan kan trekken in de bergritten. Ik moet nog veel bijleren, dan komt het wel in orde." "Eendagskoersen? Dan vooral klassiekers met lange beklimmingen, een kilometer of 10. De Ardennen zijn nog wat te explosief voor mij." Het Vlaamse werk is niet meteen spek naar de bek van Vansevenant, die onlangs wel met zijn ploegmaats op stage trok naar Kaster, waar enkele Vlaamse koersen verkend werden. "Het was leuk. Ik werd goed opgevangen. Het is een toffe bende met veel Belgen. Het is een plezier om tussen hen te rijden. Ik heb er altijd van gedroomd en ik werd meteen meegezogen in de groepssfeer."

West-Vlamingen Yves Lampaert en Mauri Vansevenant dollen met elkaar.

"Remco Evenepoel? We bellen niet elke dag met elkaar"