Koksijde zet licht op groen voor BK tijdrijden op 20 augustus

Donderdag 20 augustus was de voorziene datum voor het BK tijdrijden bij de mannen en bij de vrouwen. En vandaag heeft de organiserende gemeente Koksijde bevestigd dat de wedstrijd ook kan plaatsvinden op die datum.

Dat is goed nieuws voor de Belgische tijdrijders, want een andere datum vinden in de overvolle kalender was zo goed als hopeloos geweest. Het BK ligt nu tussen de Dauphiné (12-18 augustus) en het EK wielrennen (24-28 augustus).

Vorig jaar kroonde Wout van Aert zich tot Belgische kampioen op het BK tijdrijden. Op een vlakke omloop in Middelkerke was hij veel sneller dan Yves Lampaert en Remco Evenepoel. Op 20 augustus kan Van Aert zijn titel verdedigen.