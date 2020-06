Julian Alaphilippe rouwt om overleden vader

Jacques Alaphilippe, kortweg Jo, was al een poosje ziek. Vorig jaar was vader Alaphilippe nog aanwezig op de Champs-Elysées, Julian gaf hem een intense knuffel.

Vader Alaphilippe was een muzikant en had zijn eigen orkest. Julian nam de muziekmicrobe over en begon in zijn jeugd te drummen.

Deceuninck-Quick Step betuigt haar medeleven op Twitter. "We zijn heel verdrietig om het overlijden van Jo Alaphilippe, de vader van Julian en de oom van (coach) Franck."

"De gedachten van de Deceuninck-Quick Step-familie zijn bij hen. We bedanken jullie voor de steun en vragen ook om hun wens voor privacy te respecteren in deze moeilijke tijden."