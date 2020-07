Invaller Éder (en niet Cristiano Ronaldo) brengt Portugal op EURO 2016 in delirium

Dertien EK-minuten

Éderzito Antonio Macedo Lopes, kortweg Éder, heeft nog nooit een belangrijke goal voor Portugal gescoord. Zijn "One Famous Goal" in de 110e minuut staat bovenaan de lijst van de Portugese voetbalgeschiedenis.

In de knock-outfase doet het Portugese spel pijn aan de ogen. Niks creativiteit, met veel volk achter de bal en hopen dat hun outlaws Nani, Quaresma of CR7 een bevlieging krijgen. Kroatië na verlengingen en Polen na strafschoppen worden zo huiswaarts gestuurd. De enige zege die Portugal binnen de 90 minuten boekt, is in de halve finales tegen Wales (2-0).

De goal van Éder in de finale vanuit alle hoeken:

400 euro per maand

Éder komt als kleuter met zijn ouders vanuit de voormalige kolonie Guinee-Bissau naar Portugal. Helaas kunnen zij niet voor hem zorgen en zo wordt hij in een instelling grootgebracht. Zonder opvoeding raakt de tiener Éder vaak in de problemen. Gelukkig heeft hij voetbaltalent en mag hij zich aansluiten bij de jeugdacademie van eersteklasser Coimbra.

Als hij 18 is, tekent hij zijn 1e contract bij tweedeklasser Tourizense, de satellietclub van Coimbra. Hij ontvangt 400 euro…. per maand. Het is het jaar 2006. Éder is rijzig van gestalte (1m90), een valse trage, kan de bal goed afschermen en beschikt over een goed schot. Dat laatste talent wordt zoveel jaar later zijn lotsbestemming.

Via Coimbra, waar hij André Villas-Boas en Jorge Costa als coach heeft, komt hij in 2012 bij subtopper Braga terecht. Een kruisbandblessure remt hem nog even af, maar Swansea City pikt hem in de zomer van 2015 op. Voor Éder gaat de droom om in de Premier League te spelen in vervulling.

Het wordt geen sprookje in Engeland, hij kent vooral invalbeurten en weet geen doelpunt te maken. Veel geduld heeft hij niet en in januari verkast hij naar Rijsel.

Met open armen wordt hij bij de Franse club ontvangen en hij doet het ook goed. Met 6 doelpunten dwingt hij mee Europees voetbal af en speelt hij zich in de kijker van de Portugese bondscoach Fernando Santos.