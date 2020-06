Gilbert heeft zijn programma klaar: Milaan-Sanremo, de Tour en de klassiekers

Dat het grote doel van Philippe Gilbert dit najaar Milaan-Sanremo is, steekt de renner van Lotto-Soudal niet onder stoelen of banken. 8 augustus staat dan ook in het rood aangekruist in zijn agenda. Hij rijdt daarvoor nog 2 wedstrijden: Strade Bianche en Milaan-Turijn.

In september rijdt Gilbert de Tour de France. Voor een andere ronde is er op zijn kalender geen plaats meer want in oktober gaat hij dan nog eens drie monumenten rijden. Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race pikt hij nog mee.