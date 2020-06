FC Barcelona en Juventus ronden miljoenendeals van Arthur en Pjanic af

Arthur streek in de zomer van 2018 neer bij FC Barcelona.

De Braziliaan, die Gremio had verlaten, kon de voorbije twee seizoenen nooit volledig overtuigen in het shirt van de Catalanen, maar Juventus stond wel te springen om de middenvelder in te lijven.

De Italianen hoesten liefst 82 miljoen euro (10 miljoen in bonussen) op voor de middenvelder, die vier keer scoorde in twee seizoenen.

Barça en Juve deden vandaar overigens nog meer zaakjes. Miralem Pjanic maakt de omgekeerde beweging: de Bosnische middenvelder tekende een contract voor 4 jaar in Catalonië. Zijn prijskaartje: 60 miljoen euro en 5 miljoen euro aan bonussen.

Ook Pjanic - Barcelona omschrijft hem als "een complete middenvelder" - doet het seizoen nog uit bij zijn huidige club. Wie de technische strateeg zou willen wegplukken bij Barcelona, moet een clausule van 400 miljoen euro respecteren.

