Ex-Liverpool-spits stopt als coach van Brisbane Roar door coronavirus

Voormalig Engels international Robbie Fowler werd in april vorig jaar aangesteld als de nieuwe hoofdcoach van Brisbane Roar.

Eind maart keerde hij terug naar Engeland, nadat de Australische competitie was stopgezet.

De voorbije weken reageerde Fowler telkens ontwijkend wanneer hem gevraagd werd wanneer hij zou terugkeren naar Australië. Elke buitenlander moet in Australië momenteel 2 weken in quarantaine na zijn aankomst.

"Door de huidige situatie met het coronavirus zullen hoofdcoach Robbie Fowler en zijn assistent Tony Grant niet terugkeren naar de club", zegt de vicevoorzitter van Brisbane Roar.

"We zijn teleurgesteld dat de pandemie een impact heeft gehad op ons project, maar we begrijpen dat familie voor alles gaat in deze moeilijke tijd."