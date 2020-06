Eerste besmette spelers in Belgisch voetbal: 2 Charleroi-spitsen hebben coronavirus

Een week geleden ondergingen de spelers van Charleroi allemaal een verplichte coronatest.

Twee spelers hebben positief getest: de Senegalees Mamadou Fall en de Iraniër Younes Delfi. Beide spitsen geraakten besmet in hun thuisland.

De twee besmette spelers zullen nu in quarantaine gaan en missen daardoor de stage van Charleroi in Duitsland.



Ook verdediger Modou Diagne blijft uit voorzorg in isolatie. Hij reisde ruim een week geleden samen met de besmette Fall naar België, maar legde 1 negatieve test af.

Aanvaller Ali Gholizadeh reisde dan weer samen met de besmette Delfi van Iran naar Charleroi. Maar hij is wel aanwezig op stage in Duitsland, nadat hij 2 keer negatief had getest.