Amerikaanse springruiter verdacht van toedienen elektroshocks via sporen

Andrew Kocher, 71e op de wereldranglijst, kwam vorig jaar al eens in opspraak toen hij met een duidelijk vermoeid paard toch op wedstrijd ging. De combinatie verzamelde toen 28 stafpunten en de mede-eigenaar van het paard was woedend over het gedrag van Kocher. Een jaar eerder brak een ander paard van Kocher zijn been en moest hij het laten inslapen.

En nu is er dus een nieuw schandaal waarin de Amerikaanse ruiter centraal staat. Een klokkenluider speelde de informatie door aan Grandprix. Hij beweert dat Kocher gebruikmaakt van een systeem om via een drukknop in zijn hand elektrische schokjes toe te dienen. Met zijn elektrische sporen duwt hij dan in de flanken van zijn paarden om ze alerter en beter te doen spingen. Zoiets is uiteraard ten strengste verboden.

Het tijdschrift ging zelf op onderzoek uit en ontdekte meerdere beelden waarop er inderdaad een drukknop in zijn rechterhand lijkt te zitten. Het regent verontwaardigde reacties en de FEI is een onderzoek gestart. Gevraagd naar een reactie liet Kocher alleen weten "dat hij enorm van zijn paarden houdt". Hij beweert het slachtoffer te zijn van iemand die doelbewust zijn carrière wil schaden.