Alex Zanardi ondergaat nieuwe ingreep: "Zijn toestand blijft ernstig"

Bij het ongeluk op 19 juni liep Alex Zanardi (53) zware verwondingen aan zijn hoofd op.

De Italiaan wordt in een ziekenhuis in Siena behandeld en ging daar vandaag voor de tweede keer onder het mes.

Na de ingreep van 2,5 uur meldde het ziekenhuis dat zijn toestand "stabiel" blijft, maar "vanuit neurologisch standpunt dan weer ernstig".

Zanardi wordt nog steeds in een kunstmatig coma gehouden op de afdeling intensieve zorg.

De 53-jarige Zanardi is bijzonder geliefd in zijn vaderland en in de sportwereld.

Hij verloor beide benen bij een zwaar race-ongeval, maar verloor zijn glimlach nooit en is een voorbeeld voor vele paralympische atleten.

Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.