Vicewereldkampioen breekt sleutelbeen 3 weken voor start MotoGP-seizoen: "Ik ben optimistisch"

Als voorbereiding op het seizoen bij de snelle motoren maakte Andrea Dovizioso een kleine zijstap naar het motorcross, voor een wedstrijd in Faenza. Dat zal hij zich achteraf wellicht beklagen.

Dovizioso brak bij een val zijn sleutelbeen. Hij werd zondagavond nog geopereerd, want hij heeft alle tijd nodig om tijdig fit te geraken voor de start van het MotoGP-kampioenschap. Dat gaat over 3 weken van start in Jerez de la Frontera.

"Ik heb niet te veel pijn, en ben optimistisch", reageerde de Italiaan zelf. "Ik heb er vertrouwen in om in topvorm aan de start te verschijnen in Jerez de la Frontera."

Ducati-rijder Dovizioso eindigde de voorbije 3 seizoenen telkens op de 2e plaats in de eindstand, telkens achter Marc Marquez. Op zijn 34e begint de tijd stilaan te dringen om toch eens wereldkampioen te worden in de koninginnenklasse van de snelheidsmotoren.