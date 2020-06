Otto-Jan Ham: “Luc Nilis is de enige mens met wie ik op de foto wou"

(Her)beluister hier de uitzending van Sporza Retro

"Als het over sport gaat, ben ik 100% Nederlander"

Presentator Otto-Jan Ham werd geboren in Eindhoven en is dus Nederlander. “Ik was 2 jaar toen we met het hele gezin verhuisd zijn naar Brussel. Maar als het over sport gaat, ben ik nog altijd 100 procent Nederlander”, geeft hij toe. En als het over voetbal gaat, klopt zijn hart voor PSV.

“Mijn lievelingsspeler door de jaren heen is zonder enige twijfel Luc Nilis. Toen hij er speelde, waren het misschien ook wel de mooiste jaren van PSV. Ik weet dat ik hem eens live gezien heb, heel dicht bij de rand van het veld, en ik was toen zó onder de indruk van de bovenbenen van Nilis.”

Luc Nilis speelde 164 matchen voor PSV en scoorde daarin 110 keer. “Hij is de enige mens met wie ik zelf op de foto wilde gaan. Dat was op Pukkelpop enkele jaren geleden. Hij was daar toevallig en zijn dochter was stagiaire bij De Ideale Wereld. Toen heb ik gevraagd of ik met hem op de foto mocht.”