David Goffin boekt zijn derde zege in Ultimate Tennis Showdown

David Goffin verloor gisteren zijn match tegen Dominic Thiem en had vandaag tegen de Duitser Justin Brown moeten spelen. Maar die moest met een enkelblessure passen. Elliot Benchetrit, die nog maar 1 zege wist te behalen in de Ultimate Tennis Showdown, werd opgeroepen om in te vallen.

De nummer 208 begon uitstekend aan de match en stak het eerste quarter (= 10 minuten) op zak (14-16). Daarna nam Goffin over en de volgende drie quarters werden telkens vrij eenvoudig gewonnen: 20-12, 14-10 en 20-8.

Voor Goffin was het zijn 3e zege in 6 matchen op het innovatieve toernooi van Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams.