Carboni speelt met jeugdidool Nainggolan: "Soms komen dromen uit"

Andrea Carboni is een Sardijn die al sinds zijn 10e voor Cagliari speelt. Toen Andrea nog een klein Andrea'tje was, groeide Radja Nainggolan uit tot een van de grote sterren van Cagliari.

Het is in die periode dat de kleine Carboni samen met Nainggolan op de foto ging. Die foto duikt nu weer op, omdat Andrea gisteren voor de allereerste keer in zijn carrière samen met zijn idool mocht aantreden.

"Soms komen dromen uit, zelfs als die droom is om samen met je jeugdidool een wedstrijd in de Serie A te spelen."