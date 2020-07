Belgische performancecoach Chelsea: "Menstruatiecyclus speelsters leert ons veel"

De Limburgse conditietrainer Bart Caubergh (36) is momenteel aan de slag als "Head of Performance" bij het professionele vrouwenteam van Chelsea. En daar houdt men rekening met alles, ook de menstruatiecyclus van de speelsters. "Zo kunnen we trainingen individueel aanpassen", zegt Caubergh.

"Menstruatiecyclus bepaalt mee de trainingsarbeid"

Bart Caubergh is conditietrainer, maar ook zoveel meer dan dat. Op zijn 36e heeft hij al in 9 landen en 3 continenten gewerkt. Na jarenlang actief te zijn geweest bij mannenploegen, kwam de Limburger bij Chelsea voor het eerst bij een vrouwenteam terecht. "We werden meteen kampioen en wonnnen de Continental Cup", vertelt Caubergh aan Sporza. "De gedrevenheid van vrouwen is veel groter dan in de meeste mannenploegen."

Caubergh is bij Chelsea verantwoordelijk voor de werking van de staf en voor de individuele begeleiding van de speelsters. "Onder impuls van manager Emma Hayes houden we bij Chelsea rekening met alle randvoorwaarden en zijn we echt wel voorloper in het analyseren van de menstruatiecyclus van onze speelsters" "Zo kunnen we trainingen individueel aanpassen op basis van wat we weten over hun cyclus, symptomen, etc. Maar ook bijvoorbeeld voeding en herstel volgen we met de staf nauwgezet op. Persoonlijk vind ik het ook geweldig interessant om erover bij te leren en vooral ook toe te passen tijdens het seizoen."

Franky Vercauteren als mentor, lonkt Anderlecht?

10 jaar geleden begon het allemaal voor Caubergh toen hij voor Franky Vercauteren werkte en kampioen werd met Racing Genk. "Frank vroeg me of ik mee wou naar de Emiraten en ik ben uit mijn comfortzone gestapt en ben het avontuur aangegaan." "Daarna beleefden we nog prachtige momenten bij Samara in Rusland (kampioen in tweede klasse), en in Saudi-Arabië bij Al-Batin. Er waren zonder Vercauteren ook nog tussenstops in Iran, Cyprus en Nieuw-Zeeland en Turkije. Ik heb van Frank zoveel geleerd, daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor." De vraag of Caubergh, gezien zijn band met Vercauteren, niet bij Anderlecht zou moeten zitten, is dan ook logisch. "Ik voel me momenteel met mijn gezin zeer goed in Londen. In het voetbal weet je nooit, maar Anderlecht is op dit moment niet aan de orde", zegt Caubergh.

"Het verschil zit hem vaak in de kleine dingen"

Periodisering is een stokpaardje in de planning bij Bart Caubergh. Het is steeds blijven nadenken over hoe en wanneer te trainen. Het belangrijkste: gedurende het hele seizoen frisheid zien te bewaren. "Topclubs zijn tegenwoordig zo goed voorbereid en zo aan mekaar gewaagd, dat het verschil maken hem vaak zit in de kleine dingen." "Bijvoorbeeld de basics 365 dagen aan een stuk goed blijven doen. Iedereen elke dag beschikbaar houden om te trainen en te spelen. Dat is belangrijk."