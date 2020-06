Belgische coach Sven Vandenbroeck pakt met Simba de landstitel in Tanzania

Er zijn nog 6 speeldagen te gaan in Tanzania, maar met een voorsprong van 19 punten is Simba, de club waarvan Sven Vandenbroeck hoofdcoach is, niet meer bij te benen.

Een 0-0-gelijkspel bij de Tanzania Prisons volstond zondag voor zekerheid over de landstitel. Het is de 21e titel in totaal voor Simba, de derde op een rij.

Vandenbroeck schiet in zijn eerste seizoen als trainer van de club dus meteen de hoofdvogel af, maar het was hoe dan ook een bewogen seizoen. Door de coronacrisis zat hij zonder zijn gezin vast in Tanzania. De competitie werd er ook een aantal maanden stilgelegd.