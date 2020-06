Sporza op bezoek bij wielerkoppel De Bock-Docx: "Heb carrière opzijgeschoven voor Mieke"

"Ik droom er nog altijd van om prof te worden, maar eigenlijk is dat niet realistisch", is de renner van Tarteletto-Isorex nuchter over zijn ambities. "Het jaar dat ik Belgisch kampioen werd bij de elite zonder contract heb ik mijn kans niet gegrepen. Door mijn eigen schuld, want ik had geen manager en geen contacten."

Docx: "Nu webdesigner, later misschien toch journalist"

De Bock en Docx hebben allebei nog een job naast hun wielercarrière. "Ik ben sales vertegenwoordiger in het bedrijf van mijn broer, dat zaagmachines verhandelt", zegt De Bock.

Docx: "Ik werk als webdesigner, daar kan ik mijn creativiteit kwijt. Ik heb gelukkig een baas gevonden die het begrijpt dat ik veel fiets en in het buitenland ben."

"Want veel valt er in het vrouwenwielrennen niet te verdienen. De Belgische meisjes hinken sowieso achterop. Als ik mijn niveau vergelijk met de Nederlandse meisjes dan is de stap nog heel groot."

Docx had haar wielercarrière ook kunnen combineren met een job als journalist, want daar heeft ze voor gestudeerd. "Daar ben ik nog altijd heel erg in geïnteresseerd, alleen valt dat niet te combineren. Maar later wil ik daar zeker nog iets mee doen."

Docx deed haar stage bij het satirische tv-programma De Ideale Wereld. "En Sporza-journalist Maarten Vangramberen was mijn stagebegeleider. Dat is een topkerel!" De Bock: "Vooral qua uiterlijk, zeker?!"