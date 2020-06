Maarten Wynants wordt na Parijs-Roubaix 2021 coach bij Jumbo-Visma

"Routinier Maarten Wynants is aan zijn laatste periode bezig als profwielrenner", meldt de Nederlandse ploeg, waar ook onder meer Wout van Aert onderdak is.

Wynants, geen winnaar maar wel een man met een grote motor, houdt het na Parijs-Roubaix van 2021 voor bekeken.

Het is dus de bedoeling dat de 38-jarige Belg de helleklassieker nog twee keer rijdt, want dit najaar staat in principe ook nog een Roubaix op de kalender.

Wat daarna gebeurt? Wynants heeft al een mooi perspectief. Zo zal onze landgenoot in dienst treden als coach van Jumbo-Visma.