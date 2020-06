Lotto Soudal niet op hoogtestage: "Hoogtetent geeft zelfde effect"

Lotto Soudal organiseert opnieuw geen hoogtestage. "In het verleden hebben we geen hoogtestage gedaan en dat gaan we nu ook niet doen", zei manager John Lelangue in Het Laatste Nieuws.

Trainer Wim Van Hoolst vangt dit op door hoogtetenten in te schakelen. "Hoogtestages zijn niet meer weg te denken uit het wielrennen, het is "the new way to go"", zegt hij.

"Maar je lichaam weet niet of je in een hoogtetent slaapt of op hoogtestage bent. Ze hebben hetzelfde effect: de zuurstofsaturatie is ongeveer 92 procent en zo krijgt het lichaam een prikkel om rode bloedcellen aan te maken."

"Het voordeel aan een hoogtetent is dat je volledige controle hebt over op welke hoogte je slaapt. Bij een hoogtestage heb je dan weer het voordeel dat je 16-18 uur per dag wordt blootgesteld aan hoogte."