Liverpool keurt festiviteiten af: "Zo breng je volksgezondheid in gevaar"

Groot-Brittannië telt op dit moment 43.414 officiële coronadoden. Grote manifestaties blijven er ten strengste verboden, maar toch kwamen in Liverpool donderdagavond duizenden mensen op straat om de eerste landstitel van Liverpool in dertig jaar te vieren. Ze hielden daarbij geen rekening met social distancing.

"Door de coronamaatregelen aan onze laars te lappen riskeren we de volksgezondheid in gevaar te brengen", klink het nu in een statement van Liverpool. De club steunt hiermee het stadsbestuur en de lokale politie. De supporters brachten ook schade toe aan de Liver Building, een beschermd gebouw in Liverpool, na het afsteken van vuurwerk.

"Vanaf het moment dat het mogelijk is, maken we werk van een overwinningsparade doorheen de stad", beloven de club, het stadsbestuur en de politie. "Maar op dit moment blijft de veiligheid en gezondheid van onze inwoners prioriteit nummer één."