Iedereen wil abonnement! Terugkeer Robben doet site Groningen crashen

"Vanwege de grote belangstelling voor seizoenkaarten hebben wij problemen met de online kaartverkoop. Er wordt hard aan gewerkt! We hopen op begrip", schrijft de club op Twitter.

Groningen had gisteren ongeveer al 8.000 abonnementen over de toonbank zien gaan, maar met Arjen Robben in de ploeg klinkt de kassa plots veel luider. Veel Nederlanders willen de sterspeler van Bayern München, Chelsea en Real Madrid nog een keer aan het werk zien.