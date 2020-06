Een Belg is opnieuw de snelste op La Redoute, maar het is niet Gilbert

Laurens Huys is een 21-jarige profrenner bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Hij klom de La Redoute op in 4'09". Dat is 16 seconden sneller dan Gilbert. Huys staat wel niet solo aan de leiding. Hij deelt het record met Gijs Leemreize, de Nederlander die eerder al een aanval deed op de tijd van Gilbert. Ook Leemreize zette gisteren 4'09" neer.

Philippe Gilbert is ondertussen trouwens weggezakt naar plaats 7.