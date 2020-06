Dimitr Payet levert zwaar in om bij Marseille te kunnen blijven

Het water staat Olympique Marseille financieel aan de lippen en de club doet er alles aan om de tering naar de nering te zetten en toch een kwalitatieve spelersgroep te behouden.

Dimitri Payet heeft de boodschap begrepen, want hij tekende zijn nieuwe contract aan sterk verminderde voorwaarden. "Dimitri vertelde mij dat hij bij Marseille wil blijven voor de rest van zijn leven", vertelt voorzitter Eyraud.

"Daarom was hij bereid om zijn loon volgend seizoen te halveren en het jaar erna met 30% in te krimpen. Bovendien verzaakt hij aan zijn Europese premies én zijn de cijfers in zijn contract afhankelijk van het aantal matchen dat hij zal spelen."

Payet is 33 jaar en heeft van het Marseille-bestuur de belofte gekregen dat hij na zijn huidige contract een andere job binnen de club krijgt. "Ik ben heel erg gelukkig, voor mij is dit een belangrijke dag", zegt de fijnbesnaarde middenvelder. "De club kwam me enkele jaren geleden halen toen ik het nodig had (hij was ongelukkig bij West Ham, red). Alles wat Marseille me gegeven heeft, wil ik graag teruggeven."