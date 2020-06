Bruynseels: "Concurrentie in België is ongezien, dus weer jaar afwachten voor olympische selectie"

Op zijn agenda voor de rest van het jaar heeft Bruynseels nu nog geen zicht. "We weten heel weinig. Er is nog geen internationale kalender. Het hangt ook af van de coronacijfers: waar mag er georganiseerd worden? Grote wedstrijden verwacht ik eigenlijk niet."

Zijn de paarden klaar voor deze herstart? "We weten al een paar weken dat deze jumpings eraan komen dus we zijn goed voorbereid. Alleen voor de zwaarste en strafste omlopen is het nog afwachten, hoe de paarden voor de dag komen."

"Ik heb wel een beetje zenuwen. Alles is weer nieuw. Wat mag en wat mag niet? Maar ik ben blij dat er weer wedstrijden zijn want ik heb de competitie gemist."

Saint-Tropez is even het epicentrum van de paardensport na de coronabreak. Jos Verlooy sprong er zich vorig weekend al in de kijker en ook de komende weken zijn er nog wedstrijden van hoog niveau. "De beste paarden hebben lang kunnen rusten en die kijken er ook naar uit om te beginnen", vertelt Niels Bruynseels, een andere Belgische topper die voor Saint-Tropez kiest.

"De concurrentie in België is ongezien"

Normaal zat Bruynseels nu in volle voorbereiding op de Olympische Spelen. De nummer 17 van de wereld leek verzekerd van zijn plaatsje in de Belgische jumpingploeg. "Nu is het weer een heel jaar afwachten hoe het zit met de vorm en de conditie van de paarden. Al hoeft dit voor mij niet negatief te zijn. Delux is nog maar 10 jaar dus een jaar extra ervaring zou net positief kunnen zijn."

"De concurrentie in België is ongezien. De kwaliteit van de paarden en de ruiters in ongelooflijk. Als je naar de Spelen wil, kan je je dus geen fouten permitteren.

"Een medaille? Daar droom ik weleens van, maar eerst moet ik er volgend jaar geraken."