Bilzen organiseert eerste toertocht: "Sociaal contact ontbrak de voorbije weken"

Steven Thijs van organisator Gelosportief had de handdoek eigenlijk al in de ring geworpen voor dit jaar. "Wij organiseren altijd eind juni, maar tot 1 juli mag je geen toertocht organiseren onder de koepel van de Wielerbond."

"De stad Bilzen heeft ons toch gevraagd een route uit te pijlen, want zoals wij het nu doen kan het wel." En dat betekent: groepjes van maximaal 20 rijders, mét een wegkapitein, enkel bevoorrading bij de start en geen inschrijvingsgeld.

"Normaal gezien komen er zo'n 1.500 mensen naar onze toertocht. Nu spreiden we het over 3 dagen en zo hopen we ook ongeveer aan dat aantal te geraken. De reacties zijn alvast positief."

"Wij rijden heel veel fietstochten, dus het was de voorbije maanden wat afkicken", zegt een van de deelneemsters. "Het is heel raar geweest. Dat sociaal contact ontbrak toch. Dit is de eerste toertocht en daarom zijn we meteen van de partij."

Maar het is wel wat wennen ook. "De sfeer is veel koeler", zegt een andere fietser. "Het is toch wat raar. Normaal gezien is het hier een overrompeling, staan hier wachtrijen, is er een fietsenstalling,... Vandaag is dat er allemaal niet. Maar het wordt wel genieten!"