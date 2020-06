Barça-coach Setién: "Onze foutenmarge wordt steeds kleiner"

Dat het opnieuw op verplaatsing is dat Barça punten laat liggen doet extra pijn. "Ik zou duizend verklaringen kunnen zeggen, maar ik denk niet dat er één enkele oorzaak is."

"Onze foutenmarge wordt steeds kleiner. In theorie moeten we nu onze volgende 6 wedstrijden winnen en rekenen op een fout van de rivalen. We zullen nog zo veel mogelijk punten proberen te pakken."

Twee keer kwam Barcelona op voorsprong tegen Celta de Vigo, twee keer liet het zich ringeloren. Ook tegen Sevilla lieten de Catalanen vorige week al een steekje vallen in de titelrace. "En we hadden zelfs niet in deze situatie mogen zitten", zegt Setién. "We hadden met een comfortabelere voorsprong de rust moeten ingaan."

Suarez: "Dit is frustrerend"

Ook Luis Suarez, die zijn eerste doelpunten scoorde sinds zijn knieblessure in januari, bleef met een zuur gevoel achter. "We hebben 2 punten laten liggen in de titelstrijd. We hadden ons lot zelf in handen en nu moeten we wachten tot Real Madrid punten laat liggen. Dat is frustrerend."

"Er komen nog moeilijke wedstrijden aan voor beide ploegen. Een uitcomplex? Dat is aan de coaches om te analyseren. Wij leveren gewoon onze bijdrage op het veld. We laten we op verplaatsing in elk geval punten liggen die we in andere seizoenen wel zouden pakken."