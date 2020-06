Yves Lampaert verlengt contract tot 2022: "Ben een trotse Wolf"

Voor renners met een aflopend contract zijn het onzeker tijden. Veel ploegen moeten de broeksriem aanspannen door de coronacrisis en dan is een nieuw contract minder evident.

"Het is leuk dat Patrick Lefevere en het team vertrouwen in me hebben", zegt Lampaert. "Dit geeft extra motivatie voor de rest van het seizoen. Nu kan ik met een helder hoofd de volgende koersen rijden."

Lampaert rijdt al sinds 2015 voor de ploeg van Patrick Lefevere. Hij werd er Belgisch kampioen, won Dwars door Vlaanderen, stond op het podium van Parijs-Roubaix en maakt deel uit van het vaste team voor de grote rondes.

"Ik heb een speciale band met dit team en ben een trots wolf. Het wordt mijn zevende jaar volgend seizoen bij dit team en ik hoop dat er nog veel volgen."