WK wielrennen gaat dit jaar zoals gepland door in Zwitserland

Het WK wielrennen zal dit jaar zoals gepland plaatsvinden in Zwitserland (20-27/09). Er werd even gespeculeerd over een verschuiving van het WK naar bijvoorbeeld een locatie het Midden-Oosten, maar dat gebeurt niet. Op het WK-parcours zal vooraf (op 22/08) ook het Zwitsers nationaal kampioenschap georganiseerd worden.