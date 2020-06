Werder Bremen staat op de rand van de afgrond in de Bundesliga

Werder Bremen is een van de stichtende leden van de Bundesliga in 1963 en vierde in 2004 zijn vierde en laatste titel. In 2011 speelde het de laatste keer in de Champions League, maar sindsdien is Werder een middenmoter.

Sinds 1963 speelde het amper 1 seizoen niet in de Bundesliga, maar als er zaterdag geen mirakel komt op de slotspeeldag degradeert Werder. Werder moet zelf winnen van Keulen en hopen dat Düsseldorf punten laat liggen bij Union Berlijn.

Dan krijgt Werder nog de kans om in barragewedstrijden het behoud veilig te stellen. Maar in de laatste 12 thuiswedstrijden kon Werder niet winnen. "We hebben de voorbije weken genoeg kansen gehad, maar hebben die niet gegrepen", zegt de jonge coach van Werder, Florian Kohfeldt. "Het gaat niet om tactiek, we moeten er zaterdag gewoon in geloven."