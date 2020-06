Tweede keer, goede keer: Emma Meesseman is vertrokken naar VS

Gisteren trok Emma Meesseman al naar de luchthaven van Zaventem voor haar reis naar de Verenigde Staten. Maar de MVP van de Finals van vorig jaar had pech: haar naam stond fout gespeld op haar ticket en ze kon niet vertrekken.

Vandaag is het wel gelukt. Meesseman zette op Twitter een foto van haar in het vliegtuig mét mondmasker op weg naar de VS. De sterspeelster van de Belgian Cats zal bij haar aankomst in quarantaine moeten.

De WNBA wil de competitie afwerken in Florida. Na een stageperiode zou het seizoen eind juli moeten aanvatten: 24 juli is de voorlopige richtdatum voor de 12 teams.