Tessa Wullaert: "Terugkeer naar België kan, maar er is ook buitenlandse interesse"

"Er waren wat beslissingen waarmee ik het niet eens was"

Na 2 seizoenen zit Wullaerts Engelse avontuur bij Manchester City erop.

"Eigenlijk had ik in januari mijn zinnen al op iets anders gezet, maar toen liet City mij niet gaan", vertelt ze bij Sporza.

"Dus was het uiteindelijk gewoon mijn contract uitdoen. Er waren dit seizoen beslissingen waarmee ik het niet eens was, maar daar kan ik natuurlijk niet in detail over uitwijden. Het was in elk geval tijd om andere oorden op te zoeken."