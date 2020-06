Tessa Wullaert keert niet meer terug naar Manchester City

Tessa Wullaert stapte in 2018 over van Wolfsburg naar Manchester City. In Engeland werd ze de voorbije twee seizoenen twee keer vicekampioen.

Het afgelopen seizoen werd door de coronacrisis stopgezet. City stond aan de leiding, maar werd toch geen kampioen.

Concurrent Chelsea had een match minder gespeeld en de Engelse bond overhandigde de titel aan Chelsea op basis van het puntengemiddelde.

Het is dus een afscheid met een kleine domper voor Wullaert, die haar contract niet verlengt.

"Ik bedank iedereen voor de voorbije 2 seizoenen. Jullie zijn goed voor mij geweest en ik heb veel herinneringen."

"Mijn reis stopt niet en ik kijk nog meer uit naar wat volgt", hint ze al op haar toekomst.

Wullaert gaf eerder al aan dat een terugkeer naar België niet uitgesloten is.