Pro League en Eleven Sports plaatsen eindelijk handtekening onder rechtendeal

"Het is de uitdrukkelijke wens van beide partijen de overeenkomst in partnerschap uit te voeren en samen het ‘merk’ Belgisch voetbal nog sterker in de markt te zetten. In de komende weken zullen Eleven Sports en de Pro League hun concrete plannen toelichten", schrijft de vereniging van Belgische profclubs.

"We ondertekenen vandaag een sterke overeenkomst, waar zowel onze clubs als de fans van zullen genieten. Het Belgisch voetbal staat aan het begin van vijf mooie jaren!”, is CEO Pierre François in zijn nopjes.

"Dit is een nieuwe stap voor het Belgische voetbal", vult Eleven Sports aan. "Wij staan te popelen om er op 7 augustus aan te beginnen. In de komende dagen zullen we getekende akkoorden kunnen aankondigen en zullen we ook onze plannen voor volgend seizoen toelichten.”