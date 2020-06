Platini nu ook beschuldigd van medeplichtigheid aan wanbeheer en verduistering

In 2015 startte het Zwitserse gerecht een onderzoek naar een betaling van 2 miljoen euro door toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter aan UEFA-voorzitter Michel Platini voor "advieswerk". De betaling gebeurde zonder dat er een contract over bestond. Verdacht vinden de Zwitserse speurders.

Beide werden door de Ethische Commissie van de FIFA eerder al geschorst, maar Platini (en Blatter) hielden altijd hun onschuld staande.

Het gerecht gelooft Platini niet. In tegendeel. De aanklacht zou nog worden uitgebreid. Dat blijkt uit een brief van 5 juni die door procureur Thomas Hildbrand werd ondertekend en in handen kwam van AFP. Platini wordt nu ook verdacht van "medeplichtigheid aan wanbeheer en verduistering".

Platini heeft voor het Zwitserse parket nu de status van "verdachte".

Noch Platini, noch zijn Zwitserse advocaat Vincent Solari wensten vrijdag te reageren. Sepp Blatter liet weten te zijn gedagvaard door Hildbrand "om ondervraagd te worden op 1 september". Volgens de Zwitser wordt Platini op 31 augustus aan de tand gevoeld.