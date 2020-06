Nederlands voetbal kiest volgend seizoen voor verkorte play-offs en geen Supercup

De play-offs in de Nederlandse Eredivisie om Europees voetbal en om promotie/degradatie worden komend seizoen ingekort. Iedere ronde bestaat uit 1 wedstrijd in plaats van een heen- en terugmatch. De play-offs worden tussen 17 en 23 mei 2021 gespeeld. Er is ook geen Supercup en géén vaste afspraak met zondagavondvoetbal om 20u.