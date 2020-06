Na Ronald moet ook broer Erwin Koeman onder het mes voor zijn hart

De 58-jarige Erwin Koeman, die tussen 1985 en 1990 deel uitmaakte van het succesteam van KV Mechelen, verblijft al in het ziekenhuis en stelt dat hem een "pittige" ingreep te wachten staat. "Maar we zijn er op tijd bij en dat is geruststellend."

Begin mei moest broer Ronald Koeman met spoed geopereerd worden aan zijn hart. Erwin was al in contact met specialisten voordat zijn broer Ronald op 3 mei na het wielrennen een hartinfarct kreeg en naar het ziekenhuis in Amsterdam moest worden afgevoerd.

"De vernauwingen zien er anders uit en dat vereist dat er een techniek voor een bypass wordt toegepast. Ik wil niet geheimzinnig doen over de ingreep en ik heb geen trek in paniekverhalen over mijn gezondheid."

De problemen bij Erwin kwamen aan het licht tijdens een onderzoek dat door hemzelf was aangevraagd. In de familie aan de kant van zijn vader zijn meerdere personen overleden door hartfalen. De laatste job van Koeman was bondscoach van Oman, maar hij werd in december 2019 ontslagen.

Erwin en Ronald Koeman werden met Nederland in 1988 Europees kampioen. Erwin is in België natuurlijk vooral bekend van zijn periode bij KV Mechelen. Eind jaren 80 was hij een steunpilaar op het middenveld van KVM, dat kampioen werd en Europacup II won.