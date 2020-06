Mulder over EK 1988: "Of Nederland favoriet was? Is de paus katholiek?"

Alles over Nederland-Duitsland op het EK van 1988:

"Nederland favoriet? Is de paus katholiek?"

Was Nederland eigenlijk favoriet voor dat EK? Mulder wacht even, maar dan komt de Nederlandse branie weer naar boven. "Voor elk toernooi zijn wij favoriet. Is de paus katholiek?"

"Ik was in 1988 19 jaar en was net klaar met de middelbare school. Ik werd pas 2 jaar later profvoetballer en heb zelfs de groepsmatch tegen Ierland nog in het stadion bijgewoond."

"Wij keken massaal naar die wedstrijden in de kroeg", vertelde Mulder, voor de gelegenheid in een oranje hemd.

"Dat EK was de laatste keer dat je helemaal gelukkig kon zijn"

Nederland klopt in de halve finales Duitsland met 1-2. "Eindelijk zouden we van die verrekte Duitsers winnen", schetst Mulder het gevoel vooraf. "Dat leefde in Nederland en dat zag je ook in die wedstrijd."

In de finale werd de Sovjet-Unie met 2-0 geklopt. "Ik ben in 1990 voetballer geworden. Dan kom je in het midden van die storm en merk je daar minder van."

"Dat EK was de laatste keer dat je helemaal gelukkig kon zijn bij het winnen van een wedstrijd. Het hele land was in extase. Iedereen was in het oranje gekleed."

"Die spelers, dat zijn allemaal helden voor mij. Ik overdrijf een klein beetje, maar als ik Van Basten, Gullit of Rijkaard zie: dat zijn kerels. Het zijn de voetbalhelden van Nederland, stuk voor stuk."

De finale was volgens Mulder min of meer een eitje. "We waren nerveus voor de wedstrijd tegen Duitsland, maar voor de finale wisten we dat we zouden winnen."

"De overtuiging was zo groot in dat elftal, ook al hadden we de openingsmatch verloren tegen de Sovjet-Unie. We maakten ons geen zorgen."