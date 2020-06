Jasper Stuyven en Edward Theuns halen de voorselectie voor de Tour

Trek-Segafredo heeft zijn huiswerk voor de grote rondes min of meer klaar. De wielerploeg maakte de voorselecties voor de Tour en Giro bekend. Jasper Stuyven en Edward Theuns zijn normaal gezien voorzien voor de Tour.

Naast de 2 Belgen haalden ook Niklas Eg, Kenny Elissonde, Alex Kirsch, Bauke Mollema, wereldkampioen Mads Pedersen, Richie Porte en Toms Skujins de voorselectie van Trek, 1 renner moet dus nog afvallen.

Stuyven verscheen al 3 keer aan de start van La Grande Boucle, in 2016, 2018 en 2019. De winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad kwam al een paar keer dicht bij een ritzege in de Tour. Theuns reed de Tour in 2016 en 2018.

De wielerploeg zal in de voorbereiding nog 2 hoogtestages in Italië organiseren: voor de Tour-ploeg van 12 tot 28 juli in Isola, voor de Giro-renners in de Dolomieten van 10 tot 25 juli. De Tour start op 29 augustus met een rit in Nice.